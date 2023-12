Wiatry na Jowiszu. Ich prędkość jest przerażąjąca

Dzięki postępowi technologicznemu i nowym instrumentom, takim jak ESPRESSO, naukowcy są w stanie analizować atmosfery odległych, pozasłonecznych planet. Jednakże, wiele pytań dotyczących atmosfer planet naszego Układu Słonecznego pozostaje nadal bez odpowiedzi. Teraz, po raz pierwszy w historii, badacze z Lizbony skorzystali z możliwości instrumentu ESPRESSO do badania atmosfery Jowisza. Instrument ten jest spektrografem, który działa w ramach Very Large Telescope (VLT, Bardzo Dużego Teleskopu), należącego do Europejskiego Obserwatorium Południowego.