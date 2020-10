WHO ostrzega. Opanowanie pandemii koronawirusa może wymagać "poświęcenia"

Chociaż przedstawiciele WHO przyznają, że nie wykluczają konieczności kolejnego lockdownu, to mają nadzieję, że większości krajom uda się tego uniknąć. Niestety liczba dziennych zakażeń przybiera na sile, zwłaszcza w USA i Europie. Również w Polsce odnotowujemy rekordowe liczby nowych chorych i to może wymagać od rządów wdrażania nowych strategii walki z pandemią.