Koronawirus. WHO: Niektóre kraje są na niebezpiecznym kursie

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził, że niebezpieczeństwo stanowi zwiększająca się ilość przypadków, która może doprowadzić do sparaliżowania systemów opieki zdrowotnej – donosi CNBC. W niektórych krajach może jeszcze przed zimą dojść do zapełnienia szpitali.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Getty Images)