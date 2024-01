Ważne odkrycie. Może zmienić spojrzenie na historię Księżyca

Eksperci początkowo uznali, że są one "ubogie w substancje lotne", co sugerowało, że Księżyc już miliony lat temu był suchym globem. Dopiero w 2008 r. Alberto Saal i inni badacze odkryli obecność znacznych ilości wody i innych substancji lotnych w próbkach z misji Apollo. W komunikacie prasowym Western University można przeczytać, że dało to początek ponownej ich weryfikacji, która trwała 15 lat.