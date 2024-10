Warszawianka w rosyjskiej służbie. Będzie mocno uzbrojona

Ciągła produkcja tych okrętów to pokłosie kilku cech, za które Rosjanie mocno je cenią. Chodzi przede wszystkim o bardzo cichą pracę tych wypierających ok. 3 tys. t i mierzących ok. 73 m okrętów, dzięki której są trudne do wykrycia. Jest to efektem zastosowania silnika spalinowo-elektrycznego, dzięki któremu Warszawianki zyskały przydomek "akustycznych czarnych dziur". Mogą osiągać do 300 m głębokości zanurzenia i prędkość maksymalną ok. 18 węzłów.