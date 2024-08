Niepokojące ruchy Rosjan. Zauważono je w pobliżu Krymu

Rosjanie zmienili również lokalizację okrętów budowanych lub remontowanych w stoczni imienia Butoma w Kerczu. Jak zaznacza serwis Defense Romania, są one holowane i przemieszczane po wodach wewnętrznych do Morza Bałtyckiego w celu dokończenia prac i przeprowadzenia prób morskich . Rosjanie zdecydowali się na takie kroki z powodu obaw przed kolejnymi, ukraińskimi uderzeniami.

Ataki przeprowadzone przy pomocy dronów kamikadze typu Magura V, pocisków Storm Shadow, RK-360 Neptun, czy pocisków ATACAMS dały się armii Putina we znaki i uszkodziły lub wysłały na dno znaczną liczbę okrętów. Jednym z bardziej spektakularnych uderzeń było to z września 2023 r., kiedy Ukraińcy zaatakowali stacjonujące w stoczni w Sewastopolu okręt desantowy "Mińsk" i okręt podwodny "Rostów nad Donem".

Zaprojektowane specjalnie dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, okręty projektu 636.3, znane również pod nazwą "Warszawianka" są zmodernizowanym typem okrętów Kilo o długości 73 m i wyporności ok. 3 tys. ton. Uznaje się je za bardzo ciche, co utrudnia ich wykrycie. "Warszawianki" są uzbrojone w torpedy, ale mogą przenosić także pociski manewrujące Kalibr. Zazwyczaj są to cztery gotowe do wystrzelenia rakiety. Najprawdopodobniej o tych pociskach informował kpt. Dmytro Pletenczuk.