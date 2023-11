W Polsce powstanie nowe centrum szkoleniowe dla załóg czołgów Abrams

Jak wskazuje serwis Zbiam.pl , na centrum szkoleniowe w Wesołej będą składać się mobilne i stacjonarne zaawansowane systemy szkolenia strzeleckiego, które służą do nauki wykorzystania czołgów M1A1 Abrams. To właśnie w Wesołej stacjonuje 1. Warszawska Brygada Pancerna - jedna z pierwszych w Polsce korzystającej z czołgów Abrams.

W tym roku do Polski trafiło 250 czołgów Abrams, co miało istotne znaczenie ze względu możliwości obronnych kraju. W samej Wesołej stacjonuje obecnie 116 z zamówionych czołgów. Chociaż M1A1 to najstarsze modele amerykańskich Abramsów, to jednostki, które trafiły do Polski zostały poddane licznym modyfikacjom. W wyniku tych ulepszeń doczekały się modernizacji termowizji, systemu kierowania ogniem, modułu nawigacyjnego i laserowego dalmierz.