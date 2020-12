W Cyberpunk 2077 zagramy na słabszych komputerach. Oto jak to zrobić

Cyberpunk 2077 to zdecydowanie najgłośniejsza premiera tego roku, a pierwsze recenzje są bardzo pozytywne. Niestety gra wymaga dość mocnego komputera, by zapewnić płynną rozgrywkę. Na szczęście Google Stadia i GeForce Now mogą rozwiązać ten problem.

"Cyberpunk 2077" to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Na premierę czekaliśmy 8 lat od czasu pierwszych zapowiedzi. Wygląda na to, że CD Projekt RED nie zawiódł jednak oczekiwań i pierwsze recenzje są bardzo pozytywne, a średnia ocen wynosi 91/100.

Niestety gra może nie pójść na słabszych komputerach, a nawet po spełnieniu minimalnych wymagań, możemy odbić się od niej z powodu słabej wydajności w grze. Są na to jednak sposoby, które wam przybliżymy poniżej.

Cyberpunk 2077 - wymagania sprzętowe

Zanim przejdziemy do opisania, jak odpalić Cyberpunk 2077 na słabszym PC, warto przypomnieć pełne wymagania sprzętowe.

Minimalne wymagania

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego;

System operacyjny : Windows 7/ 10;

: Windows 7/ 10; Procesor : Intel Core i5-3570K lub AMD FX-8310;

: Intel Core i5-3570K lub AMD FX-8310; Pamięć : 8 GB RAM;

: 8 GB RAM; Karta graficzna : NVIDIA GeForce GTX 780 lub AMD Radeon RX 470;

: NVIDIA GeForce GTX 780 lub AMD Radeon RX 470; DirectX : Wersja 12;

: Wersja 12; Miejsce na dysku: 70 GB dostępnej przestrzeni

Zalecane wymagania

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego;

System operacyjny : Windows 10;

: Windows 10; Procesor : Intel Core i7-4790 lubr AMD Ryzen 3 3200G;

: Intel Core i7-4790 lubr AMD Ryzen 3 3200G; Pamięć : 12 GB RAM;

: 12 GB RAM; Karta graficzna : NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon R9 Fury;

: NVIDIA GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon R9 Fury; DirectX : Wersja 12;

: Wersja 12; Miejsce na dysku: 70 GB dostępnej przestrzeni

Cyberpunk 2077 w Google Stadia

Google Stadia w końcu trafił do Polski, chociaż premiera usługi w naszym kraju została przysłonięta przez zbliżającą się wtedy premierę Cyberpunk 2077. Jednak możliwość grania w chmurze od Google’a nie mogła wybrać lepszego momentu na debiut w naszym kraju. Docenią to przede wszystkim osoby, które nie mają dość mocnego komputera lub konsoli pod Cyberpunka.

Do grania za pośrednictwem Google Stadia wystarczy dowolny komputer z dostępem do internetu, ale w zależności od szybkości łącza, możemy liczyć na różne wrażenia z gry:

Łącze 10 Mbps - do 720p, max. 60 FPS, audio stereo;

- do 720p, max. 60 FPS, audio stereo; Łącze 20 Mbps - do 1080p, max. 60 FPS, HDR, jakość audio 5.1;

- do 1080p, max. 60 FPS, HDR, jakość audio 5.1; Łącze 35 Mbps lub lepsze - max. do 4K, 60 FPS, HDR, audio 5.1.

Do Google Stadia możemy dołączyć za darmo, ale to na tej właśnie platformie musimy zakupić dostęp do wybranej przez nas gry, w tym przypadku Cyberpunk 2077. W tym celu wystarczy:

założyć konto w Google Stadia lub połączyć je z posiadanym kontem Google;

kupujemy wybraną grę i od razu możemy zacząć grać.

Google oferuje również usługę Stadia Pro, która zapewnia lepszą jakość rozgrywki (rozdzielczość 4K z efektem HDR, jeśli gra to wspiera oraz dźwięk przestrzenny 5.1) oraz dodatkowe rabaty i dostęp do wybranych gier w ramach subskrypcji. Co ważne, Stadia Pro możemy wypróbować przez miesiąc za darmo, a po tym czasie koszt usługi to 39 zł/miesięcznie.

Zobacz: 10 porad bezpiecznego korzystania z internetu [Wideo]

Cyberpunk 2077 w GeForce Now

Jeżeli jednak kupiliście już grę i okazało się, że nie działa tak płynnie, jakbyście chcieli, możecie wypróbować usługę GeForce Now. Niezależnie, czy kupiliście grę w wersji Steam czy GOG, to od dnia premiery możecie grać za pośrednictwem usługi GeForce Now w wersji angielskiej (pozostałe wersje językowe mają zostać dodane później).

Jak zagrać w Cyberpunk 2077 w GeForce Now?

wchodzimy na stronę nvidia.com i rejestrujemy się w usłudze GeForce Now;

pobieramy aplikację GeForce Now;

parujemy swoje konto Steam lub GOG, by uzyskać dostęp do zakupionej gry.

Grać możemy w ramach dwóch różnych subskrypcji:

bezpłatny dostęp - umożliwia nam granie do 1 godziny oraz konieczność czekania w kolejce, by móc zagrać;

- umożliwia nam granie do 1 godziny oraz konieczność czekania w kolejce, by móc zagrać; płacąc 25 zł/miesięcznie - otrzymujemy priorytetowy dostęp do kolejki, dłuższe sesje i lepszą jakość gry.

Co ważne, GeForce Now działa zarówno na komputerach PC, jak i laptopach Mac, i Chromebook oraz urządzeniach mobilnych (smartfony z systemem Android lub w przeglądarce Safari na iPhone’ach i iPadach).

Bez względu jednak, na którą wersję grania w chmurze wybierzecie, warto korzystać z połączenia internetowego "po kablu". Jeżeli jednak nie macie takiej możliwości, to łącząc się po WiFi, warto wybrać sieć 5 GHz; łącząc się po 2.4 GHz, możemy odczuć duże opóźnienie.