Używają tego w Ukrainie. Rosjanie chwalą się 70-letnią bronią

Masa armaty w położeniu bojowym wynosi 4775 kg, zaś marszowym – 4875 kg. Broń ma donośność ok. 9 km w pozycji pionowej i 12 km w pozycji poziomej. Pociski używane w S-60 ważą 2,8 kg, a ich prędkość początkowa wynosi ok. 1000 m/s. Broń jest obsługiwana przez ośmiu żołnierzy. Jej szybkostrzelność teoretyczna mieści się w przedziale 105-120 strz./min., natomiast praktyczna w przedziale 50-60 strz./min. S-60 osiąga prędkość marszową do 65 km/h po drogach asfaltowych i do 15 km/h po bezdrożach.