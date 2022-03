USA odzyskały wrak F-35C Lightning II. Statek leżał blisko 4 km pod wodą

Wrak został wydobyty z głębokości około 12 400 stóp [ok. 3780 m – przyp. red.] przez zespół z CTF 75 i Supervisor of Salvage and Diving (SUPSALV) z NAVSEA zaokrętowany na statku konstrukcyjnym wsparcia nurkowania (DSCV) Picasso – przekazała w oświadczeniu Marynarka Wojenna USA.