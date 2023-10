USA wysyłają ikoniczne maszyny do Korei Południowej. Mają ważny powód

Amerykańskie samoloty w Korei Południowej

We wtorek, 17 października do Korei Południowej przybył amerykański bombowiec strategiczny B-52H Stratofortress. Maszyna weźmie udział w wystawie 2023 Seoul International Aerospace and Defense Exhibition (ADEX), która odbędzie się w dniach od 17 do 22 października w bazie lotniczej w Seulu. Jak zaznacza serwis Air And Space Forces, powołując się na informacje Pacific Air Forces (PACAF), Siły Powietrzne USA podczas wydarzenia zaprezentują również inne rodzaje samolotów, w tym (ta lista może ulec modyfikacji): F-22 Raptor,

F-16 Fighting Falcon,

A-10 Thunderbolt II,

C-17 Globemaster III,

C-5 Galaxy,

KC-135 Stratotanker,

U-2 Dragon Lady,

E-3 Sentry,

CH-47F Chinook,

AH-64 Apache,

F-35B Lighting II,

Growler E/A-18.

Te przeloty, demonstracje powietrzne i pokazy statyczne, w tym lądowanie B-52 na półwyspie, stanowią część naszego ciągłego zobowiązania do promowania pokoju, stabilności i dobrobytu na Półwyspie Koreańskim mjr. Rachel Buitrago dyrektor 7th Air Force Public Affairs

Historyczne lądowanie B-52 w Korei Południowej

Serwis Air And Space Forces przypomina, że bombowiec B-52 nigdy wcześniej nie lądował w Korei Południowej. Pod koniec czerwca br. uczestniczył natomiast w ćwiczeniach realizowanych w pobliżu Półwyspu Koreańskiego. Oprócz niego w manewrach wzięły udział amerykańskie myśliwce F-16 i F-15E, a także południowokoreańskie F-35A i KF-16. Amerykańska maszyna brała też udział w szkoleniach realizowanych w lipcu nad Półwyspem Koreańskim.

W roku 2023 przypada 70. rocznica sojuszu między Stanami Zjednoczonymi a Republiką Korei – sojuszu, który przez wiele dziesięcioleci okazał się nieugięty w obliczu wyzwań. Jest to jeden z najbardziej interoperacyjnych, zdolnych i dynamicznych sojuszy dwustronnych na świecie. gen. Scott Pleus zastępca dowódcy Sił Powietrznych USA w Korei

USA do Korei Południowej wysłały B-52H Stratofortress. Jest to ostatni wariant rozwojowy B-52, czyli ikonicznego bombowca zimnej wojny. Maszyna cieszy się nieoficjalną nazwą BUFF. Jest to akronim utworzony od słów Big Ugly Fat Fucker, co jak wyjaśniał już dziennikarz WP Tech Łukasz Michalik, w nieco swobodnym, ale cenzuralnym tłumaczeniu na polski oznacza "wielki brzydki gruby skurczybyk". B-52H może latać z dużymi prędkościami poddźwiękowymi na wysokościach dochodzących do 15 166,6 m. Jest też dostosowany do przenoszenia zarówno konwencjonalnego uzbrojenia, jak i nuklearnego.

Warto wspomnieć, że B-52 podczas operacji Pustynna Burza dostarczył 40 proc. całej broni zrzuconej przez siły koalicyjne. B-52 ma długość 48,5 m, wysokość 12,5 m, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 56,4 m. Bombowiec został wyposażony w 8 silników turbowentylatorowych Pratt & Whitney TF33-P-3/103. Może latać z prędkością przekraczającą nawet 1000 km/h i przenosić ok. 31 ton amunicji lotniczej. Do tego jest bezkonkurencyjny w kwestii kosztów godziny lotu, a dodatkowo tani w obsłudze i bezawaryjny, zachowując jednocześnie bardzo wysoki współczynnik gotowości do lotu.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski