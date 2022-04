USA testują nową broń. To potężny system laserowy

Layered Laser Defense (LLD) to broń zaprojektowana i skonstruowana przez Lockheed Martin jako wieloplatformowy system demonstracyjny. Urządzenie może zwalczać bezzałogowe systemy powietrzne oraz łodzie za pomocą lasera o dużej mocy. System jest dodatkowo wyposażony w teleskop o wysokiej rozdzielczości, przeznaczony do śledzenia nadlatujących zagrożeń powietrznych, wspomagania identyfikacji bojowej i przeprowadzania oceny uszkodzeń atakowanych celów.

– Innowacyjne systemy laserowe, takie jak LLD, mogą na nowo zdefiniować przyszłość morskich operacji bojowych – powiedział szef badań marynarki wojennej, wiceadmirał Lorin C. Selby. Zaletą tego typu broni jest fakt, że nowoczesne lasery o dużej mocy korzystają z energii elektrycznej, dzięki czemu mogą zapewnić okrętowi zdolność bojową tak długo, jak posiada on zasilanie.

Kolejny atutem stanowi niski koszt użytkowania, gdyż zużywane jest jedynie paliwo potrzebne do działania systemu. – LLD jest przykładem na to, co bardzo zaawansowany system laserowy może zrobić, aby pokonać poważne zagrożenia dla sił morskich – powiedział David Kiel, były kapitan marynarki wojennej, cytowany przez Naval News.