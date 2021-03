USA rozwija broń hipersoniczną. Technologia będzie obecna wszędzie

Jak podaje serwis defence24.pl, nosicielami takiej broni mogłyby być bombowce B-1, B-52 lub odpowiednio przystosowane F-15 . Na podobnej zasadzie rosyjskie myśliwce MiG-31K są już nosicielami pocisków Ch-47M2 Kindżał. Bardzo możliwe również, że nosicielami AGM-183A zostaną B-1B Lancer , co by oznaczało, że na pokładzie zmieści się aż 31 takich pocisków.

To z kolei oznacza, że funkcjonalny prototyp nowej broni może zostać zaprezentowany już w 2022 roku. Równolegle nową broń opartą o technologię hipersoniczną USA chce wprowadzić również do innych rodzajów wojsk, a pierwsze tego typu wyposażenie może trafić do oddziałów US Army już w 2023 roku.