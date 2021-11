USA prezentują myśliwiec 6. generacji. Ma zastąpić Super Hornety

Według grafiki koncepcyjnej, konstrukcja będzie charakteryzowała się hybrydowym kształtem. Chociaż w założeniu jest to maszyna bezzałogowa, będzie mogła być także sterowana przez pilota. Z tego względu F/A-XX posiada tradycyjny kokpit. Serwis The National Interest zwraca uwagę, że będzie to maszyna dwusilnikowa, wyposażona w podobne dysze wylotowe, jakie są stosowane w amerykańskich myśliwcach F-22 Raptor.