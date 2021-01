USA. Broń laserowa HELIOS dostarczona marynarce wojennej. Trafi na pokład niszczyciela

Amerykański koncern zbrojeniowy Lockheed Martin zrealizował pierwszą część zamówienia dla tamtejszej marynarki wojennej. 11 stycznia 2020 roku spółka przekazała US Navy system laserowy HELIOS (High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with Surveillance) o mocy 60 kW, który jeszcze w 2021 roku trafi na pokład niszczyciela rakietowego USS Preble (DDG-88), typu Arleigh Burke Flight IIA.