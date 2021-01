Korea Południowa zbuduje bezzałogowe czołgi. Prace potrwają do 2024 roku

Południowokoreański koncern Hyundai Rotem jest odpowiedzialny za budowę m.in. czołgów podstawowych K1 i K2. Teraz, Wojska Lądowe Republiki Korei wytypowały firmę do wykonania programu budowy bezzałogowej wersji czołgu K1 Rokit. Nowe rozwiązania zostaną zastosowane również w działach samobieżnych czy też wozach piechoty K21.

Program został podzielony na dwie oddzielne prace badawczo-rozwojowe o wartości ok. 14 milionów dolarów . Pierwsze z nich dotyczyć będą opracowania rozwiązań, dzięki którym pojazdy należące do wojsk będą mogły poruszać się bez załogi. Drugie z kolei będą miały na celu zebranie praktycznych doświadczeń związanych z "ubezzałogowieniem" czołgu K1.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku kluczową rolę odegra opracowanie rozwiązań umożliwiających prowadzenie walki przy sterowaniu zdalnym. Chodzi m.in. o zdalne namierzanie i śledzenie celów. Prace badawczo-rozwojowe mają być prowadzone równolegle i zostać zakończone do 2024 roku .

K1 Rokit to południowokoreańskie czołgi podstawowe zaprojektowane i produkowane przez koncern Hyundai Rotem we współpracy z amerykańską spółką General Dynamics, na podstawie konstrukcji M1 Abrams. Do służby w tamtejszej armii weszły w 1987 roku.