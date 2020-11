USA. Bombowiec B-1B przeniósł podwieszony pocisk manewrujący [Zobacz wideo]

Siły Powietrzne USA poinformowały o udanych testach z udziałem bombowca B-1B Lancer , który wykonał lot z podwieszonym pociskiem manewrującym AGM-158. Do tej pory, maszyny te przenosiły swoje uzbrojenie w komorze znajdującej się wewnątrz samolotu.

- Przystosowanie małej liczby samolotów B-1B do przenoszenia broni naddźwiękowej, to kluczowy element planu, w którym przechodzimy z naszej obecnej floty bombowców do floty przyszłości - informuje armia w komunikacie. Poniżej prezentujemy wideo z testu.