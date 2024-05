Uprawy są zagrożone. Wystarczy, że zrobi się za ciepło

Najnowsze ustalenia sugerują natomiast, że poszukując głównego powodu tego stanu rzeczy, należy spoglądać w kierunku zmian klimatycznych. To one mają bowiem sprawiać, że trzmieli w ujęciu globalnym jest coraz mniej.

Uczeni udowodnili, że jedną z bezpośrednich przyczyn zmniejszania się populacji trzmieli jest zwiększone ciepło. Wynika to nie tylko z faktu, iż owady przerywają rozmnażanie w niesprzyjających warunkach środowiskowych, ale również z wyjątkowej wrażliwości larw na zwiększone ciepło. Oznacza to, że jedna fala upałów może zabić kolejne pokolenie trzmieli rosnących w gnieździe.

Co również istotne i na co zwraca uwagę Peter Kevan z Uniwersytety Guelph, "trzmiele wydają się mieć takie same wymagania co do temperatury gniazd od Arktyki aż po tropiki". W każdym miejscu na świecie trzmiele wymagają takich samych – dokładnie określonych – warunków, aby przeżyć i móc się rozwijać. Pogłębiające się zmiany klimatyczne mogą jednak sprawić, że temperatura w gniazdach owadów będzie coraz wyższa, co skutecznie utrudni rozmnażanie się trzmieli i zmniejszy ich populację na świecie.