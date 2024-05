Lasy są zagrożone. Wiele gatunków nie przetrwa zmian klimatu

Naukowcy z Austrii doszli do wniosku, że niewiele gatunków drzew będzie w stanie przetrwać dynamiczne zmiany klimatyczne, które zachodzą na świecie. Powoduje to duże zagrożenie dla europejskich lasów.

Badacze z Austrii ustalili, że jedynie nieliczne gatunki drzew posiadają wystarczającą elastyczność, by przetrwać dynamiczne zmiany klimatyczne. W związku z tym, to właśnie te gatunki powinny być wykorzystywane w procesie ponownego zalesiania.

Jednakże, nawet te wyjątkowo odporne gatunki nie są w stanie stworzyć silnych, mieszanych lasów, które są odporne na różnego rodzaju zagrożenia i zapewniają stabilność ekosystemu - podkreślili naukowcy.

Lasy Europy są już teraz poważnie dotknięte skutkami zmian klimatycznych. Susza i szkodniki doprowadziły do zniszczenia tysięcy hektarów drzew. Naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego i Monachijskiego Uniwersytetu Technicznego przeprowadzili badania, aby ustalić, które gatunki drzew są najbardziej odporne na obecne warunki klimatyczne, a tym samym mogłyby być wykorzystane do ponownego zalesiania. Ich badania wykazały, że jedynie nieliczne gatunki nadają się do tego celu, na przykład dąb szypułkowy.

Badacze w swoim artykule opublikowanym na łamach "Nature Ecology and Evolution" podkreślają, że dla przetrwania ekosystemów leśnych niezwykle ważne są lasy mieszane. Z tego powodu, kilka zidentyfikowanych gatunków to zdecydowanie za mało. Monokultury leśne są nieoptymalne, ponieważ są niezwykle podatne na wszelkie negatywne czynniki.

Na początku swojej publikacji naukowcy przypomnieli, że mimo iż w europejskich lasach występuje wiele różnych drzew, to jednak liczba gatunków jest tu zdecydowanie mniejsza niż w porównywalnych klimatycznie obszarach Ameryki Północnej czy Azji Wschodniej. W przyszłości sytuacja będzie jeszcze gorsza: w zależności od regionu warunkom klimatycznym nie będzie w stanie sprostać jedna trzecia, a nawet połowa obecnie występujących na Starym Kontynencie drzew. "To ogromny spadek – skomentował główny autor badania dr Johannes Wessely. – Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tylko niektóre gatunki są interesujące dla leśnictwa".

Naukowcy zbadali 69 z nieco ponad 100 gatunków europejskich drzew. Ustalili, że tylko dziewięć z nich będzie się nadawać do ewentualnego przyszłego zalesiania terenów kontynentalnej Europy, a cztery - Wielkiej Brytanii. "Drzewa sadzone w celu ponownego zalesiania muszą bowiem przetrwać zarówno w obecnych, jak i przyszłych warunkach. To jest trudne, ponieważ będą musiały wytrzymać zimno i mrozy w nadchodzących kilku latach, a także znacznie cieplejszy klimat pod koniec XXI wieku" – wyjaśnia Wessely. - Do takich gatunków zalicza się m.in. dąb szypułkowy".

Jednak nawet w przypadku wybrania optymalnie dostosowanego do zmian klimatycznych zestawu drzew rodzi się poważny problem związany z bioróżnorodnością - dziewięć gatunków to stanowczo za mało, aby stworzyć stabilny las mieszany. "A to właśnie lasy mieszane, składające się z różnych gatunków drzew, są ważnym czynnikiem zwiększającym odporność tych ekosystemów na rozmaite zakłócenia, np. korniki. Niestety, w niektórych miejscach Europy może zabraknąć drzew, które umożliwiłyby utworzenie odpowiednio zróżnicowanych lasów mieszanych" – dodał współautor publikacji prof. Rupert Seidl.

Naukowiec przypomniał, że drzewa pełnią różne istotne funkcje: magazynują węgiel, stanowią siedliska lub źródło pożywienia dla zwierząt, mogą zostać przetworzone na drewno. Ale nie wszystkie gatunki spełniają te role w równym stopniu. Spośród określonego przez jego zespół zestawu "drzew przyszłości" jedynie trzy (z dziewięciu) wydają się być obiecujące pod tym względem.