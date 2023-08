Upały w Europie. Pogoda może doprowadzić do zgonu tysięcy osób

Powyżej tej granicy pot nie odparowuje ze skóry, co mocno utrudnia ochładzanie organizmu - może to doprowadzić do udaru cieplnego, niewydolności narządów, a nawet śmierci. Większość śmiertelnych przypadków na skutek upałów dotyka osoby starsze, które są mniej odporne na wysokie temperatury. Latem 2022 r. w Europie zanotowano aż 20 tys. nadmiarowych zgonów spowodowanych wysokimi temperaturami.