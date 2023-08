29 z 31 dni rekordowych. Tegoroczny lipiec najgorętszym miesiącem w historii pomiarów

W Europie rekordu bezwzględnego nie pobito, ale padł za to rekord dla lipca. Ustanowiono go na Sardynii, gdzie termometry pokazały 48,2℃. Na południu kontynentu zmagano się też z wielkimi pożarami, które doprowadziły m.in. do również rekordowych ewakuacji na popularnych greckich wyspach.

Do lipcowych rekordów przyczyniło się zjawisko El Nino (chłopiec), w wyniku którego istotna część oceanu staje się cieplejsza. Jest to naturalne zjawisko, które pojawia się co kilka lat, a jego odpowiednikiem jest La Nina (dziewczynka). To właśnie z nią mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, przez co rekordy temperatur na chwilę przestały się pojawiać.