Upały dają nam w kość? Ekspert wprost: "Pogoda będzie coraz bardziej rozhuśtana"

Polski fizyk, dziennikarz naukowy i założyciel fundacji Nauka. To Lubię dr Tomasz Rożek został niedawno członkiem High-Level Advisory Group for Human and Robotic Space Exploration for Europe (HLAG). Będzie pełnił funkcję doradcy ESA, a jego celem będzie określenie kierunku, w którym Europa powinna rozwijać technologie kosmiczne. Co ciekawe zdaniem eksperta ESA i NASA - mimo że dostarczają cennych informacji na temat zmian klimatu - wciąż są pod tym kątem ignorowane.