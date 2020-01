UOKiK: Volkswagen Group Polska z rekordową karą ponad 120 mln zł. Koncern wprowadzał Polaków w błąd

Zakończyło się postępowanie przeciwko Volkswagen Group Polska, które trwało dwa lata. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał lidera polskiego rynku motoryzacyjnego za wprowadzanie Polaków w błąd. Afera dieselgate dotyczyła m.in. poziomu emisji spalin i kierowania wytycznych skutkujących odrzuceniem reklamacji.

UOKiK: Rekordowa kara

Kara nałożona na Volkswagen Group Polska to najwyższa sankcja w historii działania UOKiK za naruszenie praw konsumentów.

UOKiK ustalił, że przez blisko 8 lat Volkswagen Group Polska "nabijał Polaków w butelkę". W samochodach produkowanych po 2008 r. koncern instalował oprogramowanie do sterowania silnikiem EA 189 EU 5. Dzięki niemu w warunkach testowych można było zaniżać wartość emisji tlenków azotu. W trakcie normalnego użytkowania samochodów ta wartość była wyższa.

Volkswagen Group Polska: Koncern wprowadzał Polaków w błąd

Szkodliwe praktyki Volkswagen Group Polska zostały zaniechane. Jak informuje UOKiK "spółka nie rozpowszechnia wprowadzających w błąd informacji i wytycznych, które zakwestionował urząd w postępowaniu. Mimo to skutki tej ostatniej praktyki mogą nadal trwać – wiele osób mogło zrezygnować z dochodzenia roszczeń".

Rozstrzygnięcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest jeszcze prawomocne. Przysługuje od niego odwołanie do sądu. W momencie uprawomocnienia decyzja stanie się prejudykatem, czyli orzeczeniem sądu, które będzie stanowiło wytyczną do orzekania w podobnych przypadkach. Pomoże to konsumentom w dochodzeniu ich praw.