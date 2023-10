Umowy na opancerzenie Borsuka podpisane. Pakiety dostarczą PSO Maskpol i CFT Precyzja

Polska Grupa Zbrojeniowa, w komunikacie wydanym we wtorek na platformie X (dawniej Twitter), poinformowała, że "wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka PSO Maskpol S.A. oraz firma CFT Precyzja sp. z o.o. podpisały umowy dotyczące produkcji i dostaw opancerzenia z pakietem wypornościowym do nowego bojowego pływającego wozu piechoty Borsuk".

"Nowy bojowy pływający wóz piechoty Borsuk to najnowocześniejszy pojazd tej klasy dostępny na rynku. Choć liderem projektu jest Huta Stalowa Wola, w jego powstanie zaangażowało się także kilka innych podmiotów z Grupy Kapitałowej PGZ. Tym bardziej cieszy fakt, że jest wśród nich MASKPOL, który w tym roku obchodzi swoje 55-lecie działalności. Wkład tej spółki w tworzenie najnowszych rozwiązań w zakresie indywidualnej ochrony żołnierza jest ogromny. Teraz wiedza i doświadczenie spółki zostaną wykorzystane przy pracach nad Borsukiem" – podkreślił prezes Zarządu PGZ S.A. Sebastian Chwałek, cytowany w komunikacie PSO Maskpol.

"To działanie to jeden z ważnych elementów budowy w PSO Maskpol S.A. centrum kompetencyjnego Grupy Kapitałowej PGZ w obszarze dopancerzeń pojazdów wojskowych. PSO Maskpol S.A. planuje w następnych latach zwiększać zasoby i rozbudowywać infrastrukturę zaangażowane w projektowanie i produkcję systemów dopancerzeń. Do naszej firmy będą również kierowane projekty kooperacyjne i offsetowe w tej dziedzinie realizowane z partnerami zagranicznymi" - dodał.