Jak zaznacza The EuroAsian Times, Moskwa w porozumieniu z Teheranem "zakończyła niedawno budowę fabryki dronów w Tatarstanie, 805 kilometrów na wschód od Moskwy". Według serwisu do połowy 2025 r. Rosja mogłaby wyprodukować tutaj ok. 6 tys. prototypów Shahed-136, które aktualnie pozyskuje z Iranu.

Ekspert zwrócił też uwagę, że pomimo ograniczeń Rosja nie ma większych problemów z pozyskiwaniem komponentów niezbędnych do zachowania płynności produkcji sprzętu wojskowego. "Nowoczesne komponenty potrzebne do produkcji broni pochodzą z przemytu. Nie został on ograniczony, wzrosły tylko obowiązujące ceny. W zasadzie do produkcji nowoczesnej broni u Putina wszystko pochodzi z przemytu z Zachodu. Są też dostawy z Chin, czy np. pociski z Korei Północnej. Te ostatnie też są przestarzałe, ale ogromnym wsparciem jest ich liczba" - mówił.