Ukraiński rój uderzył na Krymie. Rosjanie stracili kolejny okręt

Ataki ukraińskich dronów sukcesywnie osłabiają możliwości Floty Czarnomorskiej. Ostatni z nich miał miejsce w pobliżu rosyjskiej bazy nad jeziorem Donuzław na okupowanym Krymie. Według Defense Express rój morskich dronów z Ukrainy zaatakował łódź rakietową Iwanowiec projektu 12411. Bezzałogowce typu kamikadze miały kilkukrotnie uderzyć w jednostkę, co doprowadziło do jej zatonięcia.

Pierwszy ze wspomnianych bezzałogowców cechuje duża uniwersalność w zakresie wykonywanych misji. Magura V5 wyposażono w hydrodynamiczny kadłub V5 , zwiększający manewrowość rozwiązania i utrudniający jego wykrywanie. Urządzenie ma 5,5 m długości, 1,5 m szerokości i zdolność do poruszania się z maksymalną prędkością 42 węzłów. Zasięg tego bezzałogowca jest szacowany na ok. 833 km, a ładowność na 320 kg.

Z kolei drony Sea Baby, które odpowiadają za atak na Most Krymski, mogą przenosić aż 850 kg materiałów wybuchowych. Kształtem oraz wymiarami przypomina większą łódź motorową typu. Nieco innym rozwiązaniem są bezzałogowce Mariczka. Są to bowiem drony podwodne. Z dostępnych informacji wynika, że posiadają konstrukcję o cylindrycznym korpusie wyposażonym w niewielkie brzechwy kierunkowe. Mierzą 6 m długości i mają ok. metra średnicy. Według Ukraińców ich zasięg to nawet tysiąc kilometrów.