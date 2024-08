Ukraiński pilot wprost o dostawie F‑16. Mówi, do czego zostaną wykorzystane

Z medialnych doniesień wynika, że 31 lipca Ukraina otrzymała pierwsze zachodnie myśliwce F-16. Chociaż żadna ze stron zaangażowanych w transfer oficjalnie tego nie potwierdziła, serwisy takie jak Bloomberg, czy The Times, powołując się na własne źródła, informowały o dostawie niewielkiej liczby samolotów. Według The Times miało to być zaledwie sześć myśliwców z ok. 80 obiecanych przez Holandię, Danię, Belgię oraz Norwegię.

F-16 w Ukrainie

Wcześniej pojawiły się natomiast doniesienia, że państwa NATO zdołały wyszkolić do latania F-16 zaledwie sześciu ukraińskich pilotów. Były dowódca wojsk lądowych gen. Waldemar Skrzypczak w rozmowie z WP Tech tłumaczył, że może to wynikać z zaawansowania tego szkolenia, które w standardowych warunkach trwa ok. dwóch lat. Ekspert zaznaczył, że system, który dopuszcza pilotów do latania na tych maszynach, jest bardzo wymagający. Służy to dwóm kwestiom - "bezpieczeństwu pilotów i jakości wykonywanych przez nich zadań".

Niewielka liczba samolotów oraz wyszkolonych pilotów rodzą pytania dotyczące możliwości wykorzystania myśliwców F-16 w Ukrainie. Analizy przeprowadzone przez Instytut Studiów Wschodnich (ISW) nie pozostawiają wątpliwości. Wynika z nich, że F-16 w obecnej liczbie nie będą działać z pełną wydajnością. Jak zauważyli eksperci ISW, "Siły Zbrojne Ukrainy prawie na pewno nie będą chciały lub nie będą w stanie włączyć F-16 do konwencjonalnych misji obrony powietrznej lub uderzeń dalekiego zasięgu, dopóki nie otrzymają dodatkowych samolotów".

Ukraińcy nie tracą jednak nadziei związanej z możliwościami F-16 w Ukrainie. Chociaż od dawna mówi się, że samoloty nie zmienią losów wojny, to ich użycie może utrudnić pracę rosyjskiego lotnictwa. Płk Roman Svitan, ukraiński pilot-instruktor cytowany przez agencję Unian uważa, że zachodnie myśliwce mogą rozwiązać problem rosyjskiej ofensywy na wschodzie Ukrainy. "Jednym z mechanizmów zatrzymania Rosjan na wschodzie jest niedopuszczenie do zrzucenia przez nich wystarczającej liczby rakiet przeciwlotniczych. A do tego wystarczy jedna para F-16. Przynajmniej Rosjanie będą się ciągle bać i zmniejszy się liczba bomb lotniczych" - powiedział.

Inny ukraiński ekspert lotniczy Walerij Romanenko, również cytowany przez agencję Unian uważa natomiast, że oprócz obrony powietrznej, ukraińscy piloci F-16 mogą atakować samoloty wroga lecące na małych wysokościach. Jest to praktyka często stosowana zarówno przez Rosjan, jak i Ukraińców, ponieważ loty na niskim pułapie sprawiają, że samolot jest trudniejszy do wykrycia przez radary przeciwnika.

Uwzględniając rzekomą liczbę dostarczonych maszyn oraz liczbę wyszkolonych samolotów, realizacja lotów F-16 w parach wydaje się jak najbardziej możliwa. Gen. Skrzypczak zwracał uwagę na zasadę związaną z wylotami bojowymi, czyli tzw. samolotowylotami. Zasadą jest, że tych pilot w ciągu doby walki może wykonać dwa. Ma to związek m.in. z uwarunkowaniami fizycznymi i psychicznymi pilotów. W praktyce oznacza to, że sześciu ukraińskich pilotów w ciągu doby walki jest w stanie zrealizować 12 wylotów.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski