Ukraiński gigant poleciał do Iraku. Co miał na pokładzie?

Hiszpańskie wojsko skorzystało z możliwości transportowych, jakie oferuje samolot Antonow An-124 Rusłan. Maszyna posłużyła do transportu dwóch śmigłowców transportowych Chinook F do Iraku. Łącznie trafią tam trzy takie śmigłowce i będzie to ich pierwsza zagraniczna misja. Serwis Bulgarian Military zwraca uwagę, że do transportu konieczny był demontaż łopat śmigła, a także niektórych innych części śmigłowców.