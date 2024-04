Ukraiński gigant lądował w Polsce. Wiadomo, co zabrał na swoim pokładzie

Sztab Generalny Wojska Polskiego w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcia pokazujące przygotowania do transportu Bateryjnego Modułu Bojowego Morskiej Jednostki Rakietowej. Sprzęt został wysłany do Rumunii na międzynarodowe ćwiczenie SeaShield24, które potrwają do 21 kwietnia. Do jego transportu wykorzystano największy produkowany seryjnie samolot transportowy na świecie, czyli Antonow An-124. Przypominamy, co to za maszyna.