Ukraiński gigant nad Polską. Wystartował z Rzeszowa

Antonov An-124 Rusłan , jeden z największych samolotów transportowych na świecie, po raz pierwszy wzbił się w powietrze 24 grudnia 1982 r. Projekt powstał w radzieckim biurze konstrukcyjnym Antonov z myślą o transporcie ciężkich ładunków na duże odległości. W latach 80. i 90. XX wieku An-124 był intensywnie wykorzystywany przez ZSRR, a później przez Rosję, do transportu strategicznych ładunków wojskowych oraz komercyjnych. Produkcja łącznie wyniosła ok. 50 egzemplarzy, w tym wersje wojskowe i cywilne. An-124 cieszy się renomą niezawodnego średnio- i długodystansowego transportera, co sprawiło, że jest wykorzystywany przez różne kraje oraz firmy transportowe na całym świecie.

An-124 ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą 73,3 m, długość 68,96 m oraz wysokość 20,78 m. Wyposażony w cztery silniki turbowentylatorowe Progress D-18T, An-124 rozwija prędkość przelotową do 865 km/h. Jego zasięg wynosi aż 11,5 tys. km, co pozwala na realizację dalekosiężnych misji transportowych. Samolot ten ma także imponujący udźwig wynoszący do 150 ton, a dzięki wbudowanemu dźwigowi o udźwigu 30 ton, załadunek i rozładunek ciężkich towarów jest ułatwiony. Ważną cechą An-124 jest jego zdolność do lądowania na nieprzygotowanych lotniskach, co zwiększa jego wszechstronność operacyjną.