Dyrektor generalny Antonowa Serhij Byczkow w 2021 r. mówi, że "jest to pierwszy samolot tej generacji w konstrukcyjnym, ergonomicznym, menedżerskim planie stworzonym w przestrzeni postsowieckiej". Ukraińcy spodziewali się, że maszyna stanie się ich sukcesem eksportowym. Przed wybuchem wojny złożono ok. 30 zamówień na te modele. Atak Rosji pokrzyżował jednak plany produkcyjne, a An-178-100R jest jedynym latającym egzemplarzem w tej wersji.

Antonow An-178-100R, podobnie jak i podstawowa wersja An-178, osiąga maksymalną prędkość 825 km/h oraz zasięg do 5 tys. km, co pozwala na przewożenie ładunków na dużych dystansach. Zdolny jest również do lądowania na nieutwardzonych pasach startowych. To z kolei zwiększa jego wszechstronność operacyjną. An-178-100R może przenosić ładunki o masie do 18 ton.