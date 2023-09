Ukrainiec odpalił go z drzewa. Nagranie można oglądać w nieskończoność

FGM-148 Javelin to produkt amerykańskiej myśli zbrojeniowej, ręczna wyrzutnia pozwalająca na rażenie przeciwników i ich broni przeciwpancernymi pociskami kierowanymi. Jest produkowana przez koncern Lockheed Martin, a do Ukrainy trafiła w ramach wsparcia, jakie Kijów otrzymuje z krajów NATO. Zwłaszcza w początkowej fazie wojny była wykorzystywana wręcz na masową skalę i przynosiła armii Putina bardzo duże straty. Nawet teraz, gdy nadarzy się okazja, Ukraińcy potrafią zrobić z niej użytek. Niekiedy stosując zaskakującą taktykę.

Wykorzystanie wyrzutni FGM-148 Javelin względem pierwszych miesięcy wojny w Ukrainie spadło, ponieważ po ok. roku do rozpoczęcia inwazji Rosjanie opracowali metody ograniczające ich efektywność . Wcześniej ponosili przez nie bardzo duże straty.

Zasięg pocisków z FGM-148 Javelin jest zależny od wersji wyrzutni. Początkowo umożliwiały one rażenie celów na dystansie do ok. 2 km, ale z czasem został on zwiększony do ponad 4,5 km.