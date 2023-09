Dotkliwa strata Rosjan. BM-30 Smiercz poszedł z dymem

W mediach społecznościowych pojawiły się krótkie nagrania oraz zdjęcia potwierdzające rosyjskie straty. Poza BM-30 Smiercz zniszczeniu uległ także przynajmniej jeden samochód ciężarowy z rodziny KAMAZ. Do zdarzenia doszło w okolicach Zaporoża w południowo-wschodniej części Ukrainy. To jeden z regionów, w którym Ukraińcy powoli, ale systematycznie przebijają się przez obronę Rosjan.

Jak pisał Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski, BM-30 Smiercz nieprzypadkowo nadano pseudonim rosyjskiego niszczyciela miast. To system artylerii rakietowej zaprojektowany do stosowania pocisków kal. 300 mm. Mierzą one ponad 7 m długości i ważą aż 800 kg. Część tej ogromnej masy przypada na głowice ważące ok. 250 kg.