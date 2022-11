Ukraińcy ujawniają. Tak wyglądają siły Rosjan na Morzu Czarnym

Przypomnijmy, że jeszcze w lipcu w tym rejonie znajdowały się okręty dysponujące w sumie 20 pociskami Kalibr. W październiku liczba pocisków zmalała do 16. Teraz – zdaniem Ukraińców – na Morzu Czarnym nie ma żadnego okrętu wyposażonego w tę broń.

Rosjanie wykorzystują rakiety Kalibr do ataków na ukraińską infrastrukturę, w tym na obiekty cywilne. Według doniesień z frontu, armii Putina powoli zaczynają się jednak kończyć zapasy rakiet.

Rosyjskie problemy na froncie?

O problemach Rosjan z rakietami informował niedawno Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. "Pozostało im ok. 13 proc. Iskanderów, ok. 43 proc. pocisków Kalibr i ok. 45 proc. pocisków Ch-101 i Ch-555. Spadek poniżej 30 proc. jest ogólnie bardzo niebezpieczny" – oceniał wojskowy pod koniec października.

Kalibr to nazwa rosyjskiego systemu uzbrojenia, który składa się z różnego rodzaju pocisków o tej samej nazwie (są to przeciwokrętowe pociski manewrujące, pocisk manewrujący do zwalczania celów lądowych oraz rakietotorpedy do zwalczania okrętów podwodnych). Są to rakiety uważane za jedne z najlepszych w arsenale Putina.

Jednym z najnowszych wariantów jest lądowy pocisk Kalibr 3M14, który został wprowadzony na uzbrojenie w 2015 r. Rakieta jest wyposażona w głowicę o masie ok. 450 kg, a jej zasięg jest szacowany na 1,5 tys.-2,5 tys. km. Broń ma 6,2 m długości i jest wyposażona w silnik turboodrzutowy.

Rosjanie używają również w Ukrainie przeciwokrętowych pocisków Kalibr 3M54. Jest to broń krótkiego zasięgu (ok. 200 km), wcielona do służby w 1987 r. Rakieta ma 8,22 m długości, zaś masa jej głowicy wynosi 1920 kg.

Adam Gaafar, dziennikarz Wirtualnej Polski