Ukraińcy uderzyli nową bronią. Pożar było widać z kosmosu

Ukraińskie drony przeprowadziły atak na stację pompową rurociągu Przyjaźń w pobliżu granicy rosyjsko-białoruskiej w obwodzie briańskim. Według Forbes, atak miał miejsce w nocy z środy na czwartek. W wyniku uderzenia wybuchł pożar, co potwierdziły zdjęcia satelitarne NASA.

Ukraińskie siły zbrojne od dwóch lat regularnie atakują rosyjskie obiekty naftowe za pomocą dronów kamikadze. Tym razem jednak drony nie tylko uderzyły w stację, ale również zrzuciły bomby, co zwiększyło skuteczność ataku. Ukraińcy nie podają, jakiego bezzałogowca użyli do ataku, jednak informacja o zrzuceniu bomb pozwala domniemywać, że mogła to być niewielka awionetka (np. Aeroprakt A-22).