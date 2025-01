Bitwa o Pokrowsk. Ukraińcy dosadnie o artylerii NATO

W ramach wsparcia z Wielkiej Brytanii Ukraina otrzymała kilkadziesiąt haubic samobieżnych AS-90 . Zostały one włączone do służby m.in. w 117. Brygadzie Zmechanizowanej, która w ostatnich dniach stycznia wróciła w okolice Pokrowska po działaniach prowadzonych na froncie południowym nieopodal Zaporoża.

AS-90 to system artyleryjski przyjęty do uzbrojenia armii brytyjskiej w 1992 r. Został opracowany z myślą o zastąpieniu armatohaubic M109 i FV433 Abbot. AS-90 mierzy ok. 3,3 m szerokości i prawie 10 m długości. Działo zostało osadzone na podwoziu gąsienicowym, a całą konstrukcję napędza silnik pozwalający na osiąganie prędkości do ok. 60 km/h. Wieżę armatohaubicy AS-90 oraz jej kadłub wykonano ze spawanych płyt ze stali pancernej mających do 17 mm grubości.