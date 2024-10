Ukraińcy tworzą nową broń. Ma zatrzymać rosyjską szarżę

Ukraińcy pracują nad rozwiązaniem o nazwie Sting. Jak wyjaśnia The Telegraph, ma ono być bezzałogowcem, który umożliwi zwalczanie dronów irańskiej produkcji Shahed, używanych przez Rosjan w Ukrainie. Drony te są prawdziwą zmorą dla ukraińskiej armii, ale też ludności cywilnej, ponieważ Rosjanie wykorzystują je do masowych ataków na różnorodne cele. Cześć z nich trafia w budynki mieszkalne, czy elementy infrastruktury krytycznej.

Ukraińcy opracowują nową broń

Zgodnie z doniesieniami serwisu brytyjskiego dziennika w prace nad bezzałogowcem zaangażowana jest ukraińska grupa Wild Hornets. Sting ma być dronem typu quadrokopter obsługiwanym, jak typowe drony FPV (ang. First Person View) i wyposażonym w głowicę bojową oraz kamerę. Najprawdopodobniej będzie poruszał się z prędkością przekraczającą 160 km na godzinę i latał na maksymalnym pułapie ok. 3 km.

Serwis Militarny zwraca z kolei uwagę, że dron będzie sterowany z ziemi za pomocą gogli VR, które pozwolą operatorowi dokładnie zobaczyć, gdzie leci. Dodatkowo całe rozwiązanie zyska system namierzania celów bazujący na sztucznej inteligencji, co usprawni wykrywanie wrogich obiektów. Zdaniem przedstawiciela Wild Hornets, na którego powołuje się Militarny, "średni koszt drona przechwytującego Sting jest dziesięciokrotnie niższy niż drona Shahed", a zastosowanie bezzałogowca pozwoli zaoszczędzić cenne rakiety przeciwlotnicze.

Drony Shahed w Ukrainie

Drony Shahed stanowią poważne wyzwanie dla ukraińskiej obrony powietrznej. Mogą być wystrzeliwane w dużych liczbach, tworząc tzw. roje, co skutecznie przytłacza systemy obrony. Są też stosunkowo tanie i proste w produkcji, co pozwala Rosji na masowe wykorzystanie tych dronów jako amunicji krążącej. Dodatkowo Rosjanie zmodernizowali te drony, poprawiając ich prędkość i pułap, co dodatkowo utrudnia ich neutralizację. Shahedy są również stosowane strategicznie, by wymusić reakcję ze strony Ukrainy, angażując jej zasoby w miejscach, gdzie staje się to najmniej opłacalne.

Rosjanie w większości korzystają z dwóch modeli dronów Shahed - Shahed-136 oraz Shahed-131. Pierwszy ze wspomnianych bezzałogowców to maszyna o długości 3,5 metra i skrzydłach o rozpiętości 2,5 metra, zbudowanych w układzie delta. Dron waży ok. 200 kg, przy czym głowica bojowa może ważyć od 30 do 50 kg. Urządzenie porusza się z prędkością do 185 km/h i ma zasięg ok. 1000 km, chociaż według niektórych źródeł może to być nawet 2500 km.

Shahed-136 zaliczany jest do kategorii amunicji krążącej (ang. loitering munition), która może formować tzw. rój. Dzięki możliwościom specjalnej mobilnej wyrzutni jednocześnie można transportować i wystrzelić pięć dronów, co sprawia, że ataki są bardziej skoordynowane i trudniejsze do odparcia. Shahed-131 to mniejszy model, trudniejszy do wykrycia ze względu na swoje rozmiary. Może on przenosić głowice bojowe o masie od 10 do 15 kg i ma zasięg ok. 900 km.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski