Ukraińcy strzelają do rosyjskich dronów. Większość padła

Rosjanie użyli zróżnicowanego uzbrojenia do ataku na Ukrainę. Do ataku wykorzystali drony Shahed i różne pociski rakietowe. Ukraińcy wykryli ponad 90 wrogich środków bojowych - poza dronami wykryto dwa pociski balistyczne Iskander-M, jeden pocisk Iskander-K, jeden pocisk kierowany Ch-59/69 oraz 87 dronów.

Rosjanie używają dwóch wariantów dronów Shahed – Shahed-136 i Shahed-131, które armia Putina otrzymuje z Iranu. Chociaż są to stosunkowo proste konstrukcje, stanowią poważne zagrożenie dla Ukraińców. Wygląd tych dronów oraz ich możliwości są dość zbliżone. Shahed-136 mierzy ok. 3,5 m długości i może rozpędzić się do prędkości 185 km/h, a jednocześnie przenosić głowicę bojową o masie ok. 40 kg. Shahed-131 jest nieco mniejszy, przez co może zostać wyposażony w głowicę bojową ważącą maksymalnie 10-15 kg.