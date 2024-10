F‑22 staną się "niewidzialne" dla dronów? Amerykanie znaleźli na to sposób

Pomimo rangi problemu, Amerykanie dopiero teraz zdecydowali się na podjęcie działań. Jak donosi The War Zone - rozważają montaż siatek antydronowych Według serwisu pokazuje to "ciągłe opóźnienie armii USA w reagowaniu na bardzo realne zagrożenia ze strony bezzałogowych systemów powietrznych". Współczesne pole walki pokazuje bowiem, że drony są coraz większym wyzwaniem dla armii i niezwykle skuteczną bronią. Można je wykorzystywać nie tylko do ataków na wybrane cele, ale też do obserwacji, identyfikacji celów, a nawet dostarczania różnych ładunków.