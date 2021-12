Ukraińcy testują groźną broń. Otrzymali ją od Amerykanów

Produkowane od 1996 r. pociski zostały wyposażone w tandemową głowicę, która pozwala na atakowanie pojazdów chronionych pancerzem reaktywnym. Javelin może przebić do 7,5 cm litej stali. W przypadku współczesnych czołgów nie jest to wystarczające, dlatego strzelec ma do wyboru dwa tryby działania pocisku, które pozwalają likwidować nowoczesne cele. W zależności od wersji zasięg Javelinów wynosi od 2,5 do 4 km. Broń jest wyposażona w sensor podczerwieni, który pozwala śledzić położenie celu.