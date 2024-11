Rosyjskie "statki badawcze" hasają po Morzu Bałtyckim i Północnym

Aż 99 procent informacji na świecie przesyłanych jest za pośrednictwem podmorskich kabli telekomunikacyjnych. Same międzynarodowe transakcje finansowe przesyłane "po dnie morskim" opiewają na kwotę 10 bilonów (sic!) dolarów dziennie. Dodatkowo dochodzi do tego transport między innymi gazu ziemnego rurociągami. Dla przykładu: gazociąg Baltic Pipe pokrywa około 60 proc. polskiego zapotrzebowania na ten surowiec.

Państwa regionu bałtyckiego w ciągu ostatnich dwóch lat przekonały się jak ważną kwestią jest zabezpieczenie podmorskiej infrastruktury krytycznej przed sabotażem. W 2022 roku doszło do przerwania obu nitek gazociągu Nord Stream. Wciąż trwają spory, czy za sabotażem stali Rosjanie czy Ukraińcy. Nie zmienia to faktu, że incydent okazał się kubłem zimnej wody. Oczywiście konieczność ochrony instalacji podmorskich nie budziła wątpliwości, ale sabotaż uważano za mało prawdopodobny. Jak widać, życie lubi pisać różne scenariusze.

W ubiegłym roku doszło do kolejnych poważnych incydentów, jak przerwanie gazociągu Balticconnector (łączącego Finlandię z Estonią) czy uszkodzenie podmorskich kabli komunikacyjnych między Szwecją a (ponownie) Estonią. Nie należy też zapomnieć o zagłuszaniu sygnału GPS. Pod koniec roku państwa europejskie na poważnie wzięły się za monitorowanie instalacji kryjących się na dnie Bałtyku i Morza Północnego, zaś obecnie obserwuje się nadzwyczaj intensywne "wyprawy badawcze" rosyjskich statków i okrętów.

Oczywiście "badania" prowadzone są w rejonie podmorskiej infrastruktury krytycznej. Sojusz Północnoatlantycki doskonale zdaje sobie sprawę, że działania Rosji są elementem wojny hybrydowej i monitoruje ruchy rosyjskich jednostek. W większości przypadków nie są to okręty wojenne, ale jednostki cywilne podległe bezpośrednio Głównemu Instytutowi Badań Głębinowych (GUGI) ministerstwa obrony Federacji Rosyjskiej. Rosjanie podkreślają, że instytut uczestniczy wyłącznie w przedsięwzięciach o charakterze naukowym, ale GUGI to ośrodek badawczy jedynie z nazwy.

Do podobnej sytuacji doszło w Danii i Holandii. Duńczycy w październiku ubiegłego roku zaobserwowali statek Jewgienij Gorigledżan projektu 02670, należący do Floty Bałtyckiej, ale podlegający GUGI. Jednostka poruszała się po niewielkim skrawku akwenu u wybrzeży Danii, na południe od miasta Gedser. Manewry Gorigledżana sugerowały, że załoga może prowadzić jakieś prace hydrograficzne. Na pokładzie zaobserwowano uzbrojony personel w mundurach.

Bardzo interesującą kwestię z zakresu działalności Rosjan wykazało śledztwo dziennikarskie o kryptonimie "Russian Spy Ships". Dziennikarzom z pięciu państw udało się dotrzeć do jednego z byłych marynarzy Sibiriakowa. Przyznał on, iż głównym zadaniem statku jest mapowanie dna morskiego, zwłaszcza w wąskich rejonach, jak cieśniny, redy portów i główne szlaki żeglugowe.

Sibiriakow i inne rosyjskie okręty szpiegowskie operują z wyłączonym automatycznym systemem identyfikacji (AIS), co utrudnia wykrycie. Załoga przesyła do bazy macierzystej rutynowe raporty pogodowe. Są to kilkuminutowe wiadomości nadawane kodem Morse’a z informacjami o pozycji statku i o warunkach atmosferycznych panujących w danym miejscu. Raporty są nadawane przez radio i każdy, kto je odbiera, może poznać ich treść. W treści takich raportów można ukryć dodatkowe informacje, ale właśnie na podstawie raportów pogodowych z Sibiriakowa autorzy śledztwa dziennikarskiego ustalili, że statek przebywał przez kilka dni na wodach Zatoki Fińskiej w pobliżu Balticconnectora. Informację tę podparto później zdjęciami satelitarnymi.