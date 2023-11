Ukraińcy przejęli najnowocześniejszy pojazd Rosjan. Załoga po prostu uciekła

Tym razem w ręce ukraińskich żołnierzy wpadł dużo większy sprzęt. Dowództwo Operacyjne "Północ" potwierdziło przejęcie bojowego wozu piechoty BMP-1AM Basurmanin. I to w prawie nienaruszonym stanie!

Ukraińskie wojsko niejednokrotnie walczyło z wozami BMP-1AM Basurmanin. Tym razem udało się go przejąć. Sprzęt, po niezbędnych przeglądach konserwacyjnych, będzie służył w ramach 58. Brygady Zmotoryzowanej imienia Iwana Wyhowskiego z Ukraińskich Sił Lądowych.

BMP-1AM Basurmanin to rosyjski projekt zmodernizowanego wozu BMP-1, który trafił na pole walki w lutym ubiegłego roku. Załoga wozu nadal składa się z 3 osób, ale oprócz tego może on przewozić do 8 żołnierzy desantu.