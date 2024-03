Ukraińcy pokazali zdjęcia. Szybko wyciągnęli wnioski

"Do obowiązków bojowych należy też ochrona naszej broni, na którą wróg nie przestaje polować, dlatego musimy czasem dostosować się do taktyk na polu bitwy" - napisali przedstawiciele 47. Oddzielnej Brygady Zmechanizowanej.

Ukraińska haubica korzysta pocisków z kal. 155 mm, czyli podstawowej amunicji w krajach NATO. Jest przy tym w stanie razić cele na dystansie do ok. 40 km w przypadku standardowej amunicji oraz do ok. 60 km w przypadku użycia pocisków wspomaganych rakietowo.