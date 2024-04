Ukraińcy pokazali zdjęcia. Chwalą się czołgami z Polski

T-72M1R to jeden z czołgów wchodzących w skład rozbudowanej rodziny radzieckich czołgów T-72 i polska modyfikacja T-72M1. Zastosowano tutaj kilka zmian, z których najważniejsze to kamera termowizja KLW-1 Asteria oraz ulepszone systemy łączności, co w momencie wprowadzania T-72M1R do służby dawało im istotną przewagę nad czołgami pozbawionymi tych elementów.