Ukraińcy odmówili przyjęcia myśliwców. Teraz wyjaśniają, dlaczego

JAS 39 Gripen to myśliwiec wielozadaniowy, który w stanie osiągać prędkość do ok. 2130 km/h (2 Ma) i operować na pułapie do 18 tys m. Poza tym, że jest to maszyna, która może operować z krótkich, doraźnych pasów startowych, jest stosunkowo prosta pod kątem obsługi naziemnej oraz tańsza w eksploatacji niż amerykańskie F-16. Podstawowe uzbrojenie JAS 39 Gripen stanowi działo Mauser BK-27 kal. 27 mm, ale samolot ten może przenosić również uzbrojenie podwieszane w postaci pocisków powietrze-powietrze oraz bomb.