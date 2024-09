Ukraińcy o niemieckich czołgach. Powiedzieli szczerze, ile są warte

Jak pisał Łukasz Michalik, dziennikarz Wirtualnej Polski, można zauważyć, że przekazane Ukrainie czołgi Leopard 1A5 zostały zmodernizowane , aby lepiej sprawdzać się w starciach z Rosjanami. Zostały obłożone kostkami pancerza reaktywnego Kontakt-1, co ma rozwiązywać jeden z największych mankamentów tych czołgów, czyli słabe jak na dzisiejsze czasy opancerzenie. Jest to jednak koncepcja, która nie zawsze zadziała i nawet tak zmodernizowany Leopard 1A5 nie dorówna trwałością pancerza czołgom opracowanym w późniejszych latach.

Z drugiej strony jest to czołg wytrzymalszy niż wiele poradzieckich tego typu pojazdów, a dodatkowo ma wspomniane stosunkowo spore możliwości ofensywne, przez co uchodzi za wymierną pomoc dla ukraińskiej armii. Główne działo czołgu Leopard 1A5 to gwintowana armata kal. 105 mm. Opracowany w Niemczech czołg jest w stanie rozpędzać się do ok. 65 km/h na twardej nawierzchni oraz ok. 40 km/h w terenie.