Ukraińcy o czołgach z Niemiec. Powiedzieli szczerze, ile są warte

Leopard 1A5 to jeden z najliczniej występujących na froncie czołgów NATO. Do tej pory sojusznicy Ukrainy złożyli deklaracje dotyczące dostaw ponad 160 takich czołgów, część z nich już od wielu miesięcy służy w ukraińskiej armii, kolejne są systematycznie dostarczane, głównie dzięki wysiłkom Niemiec, Danii i Holandii .

Materiał wideo z wypowiedziami członków jednej z zagłów takiej maszyny został opublikowany przez Siły Lądowe Ukrainy. Żołnierze korzystający z Leoparda 1A5 wcześniej mieli okazję pełnić służbę z poradzieckimi T-64 oraz T-72 i to właśnie do nich porównali niemiecką konstrukcję.

Zdaniem jednego z ukraińskich żołnierzy, pomimo dodatkowego obciążenia moc silnika Leoparda 1A5 (830 KM) okazuje się wystarczająca. Czołg jest w stanie rozpędzać się do ok. 65 km/h na drodze oraz do ok. 40 km/h w terenie. Ma on też dobre przyśpieszenie i stosunkowo szybko porusza się na biegu wstecznym, co często przydaje się Ukraińcom podczas operacji wymagających ataku i szybkiego wycofania się.