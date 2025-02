Ukraińcy o czołgach NATO. Takich słów jeszcze nie było

- Jeśli porównamy niemieckie czołgi Leopard z radzieckimi T-64, T-72 oraz brytyjskimi Challengerami i amerykańskimi Abramsami, to są one średniej wielkości. [...] Ale ogólnie rzecz biorąc, te niemieckie pojazdy bojowe wyróżniają się wysoką mobilnością, prędkością, zwrotnością i, co najważniejsze, dokładnością w niszczeniu celów. Przewaga ta jest szczególnie odczuwalna w stosunku do czołgów radzieckich - pisze ArmyInform, agencja informacyjna ukraińskiego resortu obrony, która zebrała opinie żołnierzy.

Prędkość maksymalna niemieckich czołgów to wedle Ukraińców nawet ponad 80 km/h, czyli więcej niż deklarował producent (do 72 km/h). Na biegu wstecznym mogą one poruszać się natomiast z prędkością do 30 km/h. Ukraińcy to doceniają. Podkreślają, że poradzieckie T-72 poruszają się do tyłu z prędkością zaledwie 5 km/h. Dodatkowo wśród zalet Leopardów wymieniają cichą pracę silników.