Ukraińcy namierzyli podziemny magazyn. Krył cenny sprzęt wojskowy

W Charkowie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy odkryła podziemny magazyn, w którym znajdowało się 19 silników 5TDFA do czołgów oraz inne części zamienne. Łączna wartość odkrytego sprzętu to aż 1,5 mln dolarów. To kolejny magazyn z rosyjskim wyposażeniem wojskowym, który został namierzony przez Ukraińców.