Ukraińcy mają problemy. Chodzi o F‑16

Do pojawienia się pierwszych myśliwców F-16 w Ukrainie pozostało już tylko kilka tygodni . Zgodnie z ostatnimi doniesieniami Ukraińcy mają otrzymać nadchodzącego lata w pierwszym transferze sześć maszyn – kolejne samoloty będą przekazywane w następnych miesiącach. Oznacza to, że piloci z Ukrainy wciąż przechodzą szkolenia w bazach NATO, gdzie – jak twierdzi dowódca wojsk NATO – nie wszyscy Ukraińcy mają odpowiednie podstawy w zakresie latania.

Cavoli zwraca też uwagę na drugą trudność, z którą mierzą się Ukraińcy. Mowa o znajomości języka angielskiego. – Kluczem jest znajomość języka angielskiego – podkreśla jego ważność generał. Zwraca uwagę, że to właśnie w języku angielskim są opisane wszystkie instrukcje i przyciski. – Powinni znać angielski na tyle, aby je rozumieć . Nawiasem mówiąc, jest to także międzynarodowy język lotnictwa. Wystarczy więc posiadać pewien poziom znajomości języka, to jest pierwszy krok – wyjaśnia dowódca NATO.

Christopher Cavali zwraca uwagę, że w przypadku niektórych Ukraińców konieczne jest przeprowadzenie dla nich podstawowego szkolenia, aby mogli zasiąść za sterami F-16. Wynika to z faktu, iż nie wszyscy z przybywających do baz NATO Ukraińców mają wystarczające przeszkolenie z podstaw lotnictwa.

Przypomnijmy, że F-16, które wkrótce trafią do Ukrainy, to maszyny uznawane za jedne z najlepszych tego typu na świecie. Samoloty rozpędzają się do prędkości 2 Ma, czyli ponad 2000 km/h. Ich podstawowym uzbrojeniem jest działko M61 Vulcan kal. 20 mm, jednak z punktu widzenia użyteczności na polu walki, istotniejszym uzbrojeniem jest to, które można zamontować na węzłach uzbrojenia.